5月末のチャーター便の運航を前に、トキエアが新潟空港と佐渡空港を結ぶ試験飛行を行いました。 19日午前11時、新潟空港を出発した航空機が向かったのは佐渡空港です。 5月28日に神戸と佐渡を結ぶチャーター便の運航を予定しているトキエア。 これを前に19日、長谷川代表取締役など関係者を乗せた新潟～佐渡間での“慣熟飛行”と呼ばれる試験飛行を実施。約20分のフライトで佐渡空港に到着しま