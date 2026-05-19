3回、2ランを放った万波（手前）を迎える日本ハム・新庄監督＝エスコンフィールド日本ハムが逆転勝ち。0―1の二回に郡司の3号2ランなどで4点を挙げ、三回は万波の11号2ランで加点した。伊藤は11安打を許しながら6回2失点と粘り、リーグ最多に並ぶ5勝目。楽天は荘司が自己最多の6失点と崩れて4敗目。