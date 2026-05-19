◇パ・リーグ日本ハム６―２楽天（2026年5月19日エスコンF）日本ハム・郡司裕也捕手（28）が2回に3号逆転2ランを放った。お立ち台では「今季初のヒーローインタビューで、緊張しています。打ててよかった」と笑顔。苦しむシーズンで、実に36試合133打席ぶりの1発。1点を追う2回無死一塁で、楽天先発の荘司のツーシームを捉え、左中間スタンドに運んだ。「この一打をきっかけに郡司の逆襲を始めたいと思います。み