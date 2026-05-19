歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と中村夏幹くん（5）親子が19日、東京・歌舞伎座で上演される「六月大歌舞伎」（6月3日初日〜25日千穐楽）昼の部『子連れ狼』の取材会に出席。親子のエピソードを披露しました。叔父（おじ）・萬屋錦之介さんの当り役である主人公・拝一刀を獅童さんが演じ、息子・大五郎を夏幹くんが演じます。獅童さんは、「ストーリーは、自分の奥さんが殺されて、柳生一族への復讐（ふくしゅう）の旅に出るとい