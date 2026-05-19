フジテレビ・榎並大二郎アナウンサーが、１９日までに自身のＳＮＳを更新。印象がガラリと変わったプライベートショットが話題を呼んでいる。インスタグラムに「明日も暑くなるそうです。そろそろ、スイカが恋しくなる季節ですね。熱中症にはお気をつけください。」とつづり、同局を背景にスイカの服を着た我が子を抱っこする写真を載せた榎並アナ。口やあごにうっすらとひげがはえたワイルドな姿を見せている。ハッシュタグ