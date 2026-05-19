◆パ・リーグ西武３―２ロッテ（１９日・前橋）ロッテがカード初戦に敗れて、２４年７月以来となる２年ぶりの５連勝を逃した。初回は高部、３回は小川が西武先発の武内にけん制で刺されて好機がしぼんだ。サブロー監督は試合後、「結局、あれで流れが切れてしまう。開幕のときからウチが負けるときはこうですね。自滅するというか。わざわざ無理をするところでもない、無理をさせているわけでもないけれど、それでもアウトに