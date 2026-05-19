◆大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が西同２枚目・一山本（放駒）を寄り切り、６連勝で７勝３敗とした。立ち合いで突っ張られて中に入れなかったが、粘り強く距離を詰め、右からすくって左も差し、ぐいぐいと土俵外に運んだ。「危なかったけど、頭を下げずに我慢できた」と振り返った。９日目の王鵬戦で極められた左腕の状態が心配されたが、その日の夜に治療を受けて臨ん