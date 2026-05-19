◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―２中日（１９日・倉敷）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が「６番・左翼」で１軍デビューし、２回先頭の初打席で中日・金丸から初球を中前にはじき返した。第２打席は３回１死一塁で遊ゴロ併殺打、５回２死一、三塁の第３打席は空振りでプロ初三振。２点リードの７回２死満塁で迎えた第４打席は中飛だった。以下は立石の一問一答。―プロ初安打。「積極的に行こうと思っていたので