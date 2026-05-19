日本時間２１時３０分に加消費者物価指数（CPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（4月）21:30 予想0.8%前回0.9%（前月比) 予想3.1%前回2.4%（前年比)