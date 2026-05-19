ビルロワドガロー仏中銀総裁 イラン紛争は経済成長とインフレにリスクをもたらす。 価格安定に対する強い決意を改めて表明する。 金融政策は今後もデータに依存する。 世界の中央銀行はインフレの二次的影響を注視している。 我々は必要に応じて行動する用意がある。