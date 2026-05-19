ドル高優勢、ドル円は１５９．１０円台へ上昇＝ロンドン為替概況 ドルがほぼ全面高となった。ドル円は昨日の高値159.08円を超え、159.18円まで上値を伸ばした。東京朝(現地時間18日)にトランプ大統領はイランへの攻撃再開を19日に予定していたとしたうえで、サウジアラビアなどの首脳からの要請を受けて攻撃を見送ったと自身のSNSで示した。また、この見送りが永久に続くといいが、残念ながら短期間になるとの見方を示した。