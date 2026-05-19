お笑いコンビ「宮下草薙」宮下兼史鷹（35）が、19日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、群馬県人会にまつわるエピソードを明かした。この日のテーマトークは「ネオ北関東VS旧北関東」。北関東出身の芸能人たちが集結し、古き良き魅力と新たな一面をアピールした。宮下は群馬県出身で、同郷の芸能人たちが集う県人会「上州鶴の会」の幹事を務めているという。「仲良くやらせていただいて