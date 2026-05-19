栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、１４日朝の事件前に、実行役とされる１６歳の男子高校生４人と、現場の指示役とされる夫婦２人が車２台で移動し、途中の高速道路のサービスエリアに集合していたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。６人の中には初対面だった人物もいたとみられ、強盗に入る手順などを最終確認していた可能性があるという。県警はこれまでに、相模原市と川崎市の男