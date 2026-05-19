◇パ・リーグ楽天２―６日本ハム（2026年5月19日エスコンF）楽天が相手エースの伊藤大海から11安打を放ちながら拙攻の連続で2連敗。借金「5」に逆戻りとなった。初回に辰己の4号ソロで先制した。ところが2回2死一、二塁で小郷の右前打で二塁走者の渡辺佳が走塁死。3回無死一、三塁のチャンスも浅村の犠飛による1点止まりだった。4回は1死一、二塁は小郷、佐藤直が倒れて無得点。さらに5回無死満塁でも無得点に終わっ