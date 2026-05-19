■バレーボール大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025ー26（19日、東京・港区）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突バレーボールのSVリーグで、今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチらの功績を讃える表彰式が行われ、レギュラーシーズンでトップの成績を収めた選手らが出席。受賞の喜びを語った。トップサーバーに初受賞したウルフドッグス名古屋・水町泰