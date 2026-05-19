NBAという世界最高のプロバスケットボールリーグで、1シーズンにチャンピオンへ輝くことができるのは1チームのみ。選手たちは約6カ月間をかけて82試合のレギュラーシーズンを戦った後に、プレーオフという“真の覇権争い”で競い合っていく。 現行フォーマットで、プレーオフを勝ち上がるためにはファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カン