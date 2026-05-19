キュラソーサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むキュラソー代表メンバーを発表した。これまで代表未出場で日本人FW小川航基とMF佐野航大とチームメートのMFデベロン・フォンビル(NECナイメヘン)が0キャップのままメンバー入りを果たした。キュラソーは北中米カリブ海予選を勝ち抜き、W杯は今大会が初出場。人口約15万人の小さな国で、人口史上最少でのW杯出場となる。オランダから国籍変更した元マンチェスター・