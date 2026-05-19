スコットランドサッカー協会は19日、北中米ワールドカップに臨むスコットランド代表メンバーを発表した。日本代表と対戦した3月シリーズから5人が入れ替わり、43歳のGKクレイグ・ゴードン(ハーツ)や20歳のMFベン・ドーク(ボーンマス)らがメンバー入りした。新たに入ったのはゴードン、ドークの他、DFアーロン・ヒッキー(ブレントフォード)、FWローレンス・シャンクランド(ハーツ)、FWロス・スチュワート(サウサンプトン)の合計