作家でタレントの乙武洋匡氏（50）が5月16日、Instagramを更新。2026年W杯メンバーから、ケガの影響落選した南野拓実（31）との貴重なオフショットを投稿し、そのメッセージが反響を呼んでいる。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 投稿された写真は、モナコの美しい海を背