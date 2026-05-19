17日（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知がAVC男子チャンピオンズリーグ（ACL）2026で銅メダルを獲得し、キャプテンでリベロの高橋和幸（26）はベストリベロを受賞した。 アジア各国のチャンピオン8クラブがトーナメント形式で争うACL2026。日本のSVリーグ男子からは、2024-25シーズン王者であるサントリーサンバーズ大阪が参加権利を保有し