KKTのカメラマンが自ら取材、編集を手掛ける「カメラマン企画」、今年度は「食」をテーマにした「クマモトテーブル」です。1回目はいまが旬の「ムラサキウニ」です。黄金色の濃厚でとろけるような食感はいかがですか？天草の外海に面し、イルカの聖地と呼ばれる通詞島への入り口にある、天草市五和町の丸健水産。 天草の新鮮な海鮮料理を提供しています。中でも・・・。■丸健水産 取締役 野崎聖史さん「海の幸と