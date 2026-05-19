都内の路上で女性に性的暴行を加えたとして逮捕された39歳の男性が、不起訴処分となりました。2024年、東京・品川区の路上で深夜に酒に酔っていた20代の女性に性的暴行を加えたとして先月、警視庁に逮捕された39歳の男性について、東京地検は19日付で不起訴処分としました。東京地検は「証拠の内容など諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。