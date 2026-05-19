◇パ・リーグ日本ハム６―２楽天（2026年5月19日エスコンF）日本ハムが2本塁打と相手の自滅で白星を挙げた。ソフトバンクが敗れ、勝率1厘差で再び3位浮上に成功した。1点を先制されたが、2回に郡司の3号2ランで逆転。さらに相手先発・荘司の押し出し四球で2点を追加した。3回は万波の11号2ランで追加点を挙げた。先発の伊藤は2回から6回まで毎回複数安打を浴びながら楽天の拙攻にも助けられ、6回11安打も2失点で、ハ