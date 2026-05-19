「西武３−２ロッテ」（１９日、上毛新聞敷島球場）ロッテが逆転負け。連勝が４で止まった。西武先発・武内の前に七回まで７安打を集めながら攻略しきれなかった。初回、先頭の高部が敵失で出塁したが、けん制死。三回は先制適時打を放った小川が、続く西川の内野安打で二塁に進塁。１死一、二塁と好機は続いたが、またもけん制死で逸した。サブロー監督は「結局あれで流れが切れてしまう。開幕の時から負けるときはこうで