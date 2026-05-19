緑豊かな昭和医科大学の鷺沼キャンパスのイメージ（同大提供）昭和医科大学（本部・東京都品川区）は来年４月、川崎市宮前区に鷺沼キャンパスを新設する。医・歯・薬・保健医療学部の２千人が学ぶ予定。異なる学部の学生が一緒に学ぶ環境を整え、同大の特色であるチーム医療教育を充実させることで、複雑化する医療ニーズに多職種連携で応えられる医療人材の育成を目指す。地域社会との連携・協力も重視していく。同キャンパス