お笑いコンビ「春とヒコーキ」の?バキ童?ことぐんぴぃが１９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お土産を買わない理由を熱弁した。ぐんぴぃは、お土産を基本的に買わないと決めているという。なぜなら「バカらしいから」。お土産をあげるとしたら「部活だったり、友達、会社の職場…１人２人じゃないよ。５〜１０人、１０人以上かもしれない」ため、大容量のお菓子を買うことになると説明する。例えば「２４個入りのやつを