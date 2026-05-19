中日は１９日の阪神戦（岡山）に２―４で敗れて借金は今季ワーストタイの「１３」となった。中日先発・金丸夢斗投手（２３）は初回二死二塁から、佐藤輝に適時打を許して１点を献上。３回も一死一塁から佐藤輝に２ランを浴びて０―３とリードを広げられた。中日は阪神先発・西勇から４回無死満塁のチャンスをつかむと「打ったボールはシュートだと思います。なんとかランナーを返せて良かったです。逆転できるよう次の打席も