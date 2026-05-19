【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆阪神・茨木秀俊―中日・マラー（１８時・甲子園）◆広島・森翔平―ＤｅＮＡ・島田舜也（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・福島蓮―楽天・前田健太（１８時・エスコンＦ）◆西武・菅井信也―ロッテ・毛利海大（１８時・県営大宮）◆オリックス・エスピノーザ―ソフトバンク・藤原大翔（１８時・京セラドーム大阪）