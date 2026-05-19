バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグの２０２５―２６年シーズン表彰式が１９日、都内で開かれ、レギュラーシーズン（ＲＳ）女子のＭＶＰには佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が選出された。「本当にうれしく思いますし、ＭＶＰをいただけてびっくりしたんですけど、チームメートのおかげで取ることができた賞だと思います」と語った。◆レギュラーシーズン個人表彰・女子一覧▼ＭＶＰ佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）▼トップスコ