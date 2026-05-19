◆パ・リーグ日本ハム６―２楽天（１９日・エスコンフィールド）楽天は日本ハムに逆転負けし、２連敗となった。幸先良く先制した。両チーム無得点の初回２死。辰己が日本ハム先発・伊藤の内角高め１５０キロ直球を完璧に捉えた。打球は右翼席中段へ。今季４号ソロで先制点をもたらした。しかし、先発の荘司が誤算だった。１点リードの２回無死一塁から郡司に逆転２ランを被弾。その後も立て直せない。１死満塁から水野に押