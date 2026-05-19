おうちでちょっぴり贅沢なおしゃれスイーツを食べたいときは【ファミリーマート】がおすすめ。味だけでなく見た目にもこだわった映えスイーツがそろっています。今回は「新作スイーツ」のなかから、注目の商品をピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。 パクッと食べられるスティックタイプ 4/21より数量限定で販売されているのが、こちらの「宇治抹茶スティックケーキ」\160（