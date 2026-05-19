ボブといえば頭に浮かぶのは、美しく整ったシルエット。そのままキープできるのが理想だけれど、現実問題として、伸びてくると気になるのは毛先のハネ。爽やかな状態を保ちたいと思うほどボブ以外のスタイルに目が向くけれど、まずは長さを調節して変化を加えてみて。ショートボブなら、丸みや表面の長さを楽しみながら、はねにくいシルエットを目指せます。 ポイントは襟足の毛量調節 20年のキャリアを活か