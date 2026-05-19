「消防車は赤」年少の息子が描いた“青い消防車”を否定され、不安に押しつぶされそうだった母。しかし、担任が変わった春、新しい先生が放った一言に涙が止まらなくなります。関わる大人によって変わる「正解」の形。母として一番大切なことに気づかされた筆者の友人のエピソードです。 「普通と違うのかな」と不安になったあの日 息子は年少の時、“青い消防車”を描いたことがありました。 すると担任の先生