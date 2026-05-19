メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市内の商業施設の敷地内で、偽の「ボンボンドロップシール」を販売する目的で所持したとして、男2人が逮捕されました。 ボンボンドロップシールといえば、子どもから大人まで大人気。入手困難なシールです。そんなボンボンドロップシールを巡り・・・。 「こちらの2種類のシールは一見よく似ていますが、光沢や質感が違うのがわかります」（記者）