◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡが９回２死三塁から５番・宮下の適時二塁打で２４イニングぶりの得点を奪い、２試合連続の完封負けを阻止するも４連敗で借金２に後退した。最近５試合でわずか４得点と１２球団トップのチーム打率（・２５４＝１８日終了時点）を誇る強力打線が影を潜めている。相川監督は「何とか最少失点でいくというところも含めて、（点の）取られ方というか