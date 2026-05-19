グラビアアイドル・我妻ゆりか(25)が、18日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ちょいユル衣装正面ショットでも美体はしっかり 同誌に登場するのは約4年ぶり。「今回は初の旅館浴衣女子になりました」とコメントし、肩ひもなしのバンドゥタイプ衣装の画像を掲載した。ベージュということもあり、一瞬ドキッとするカット。細いのに、しっかり凹凸が確認できるショットも披露した。「