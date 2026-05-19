栃木県で発生した強盗殺人事件で、17日未明に指示役とみられる男が逮捕された。同日、男の妻も身柄が確保され、共犯とみられている。 事件が発生したのは、今月14日。栃木県上三川町の民家に強盗が入り、69歳の女性が殺害された。女性の胸などには、刺されたり殴られたりした傷が20カ所以上あった。警察は、実行役の16歳の少年4人を逮捕。共謀して民家に侵入し金品を物色し、この家に住む女性を凶器で刺して殺害した疑いがある。