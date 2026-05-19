日本テレビ系『歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜』第13回大会にて、応募総数1万2517人の頂点に立った長崎県在住の小学6年生、西山琳久（にしやま・りく）が、7月22日に秋元康プロデュースでメジャーデビューすることが19日、発表された。【写真多数】『歌唱王』熱唱の様子小学5年生の“演歌少年”西山琳久の歌唱シーン西山は、幼少期に幼稚園の送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道を歩み始め、その圧倒的な歌唱力と表現力は『