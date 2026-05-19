3回阪神1死一塁、佐藤が右中間に2ランを放つ＝倉敷阪神は佐藤が3安打3打点の活躍。一回に先制適時打、三回に12号2ランを放った。新人立石はデビュー戦で初安打をマーク。西勇は5回2失点で3勝目を挙げた。中日は今季最多に並ぶ借金13。金丸は5回4失点と精彩を欠き4敗目。