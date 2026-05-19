5回1失点で4勝目を挙げたオリックス・九里＝京セラドームオリックスが連敗を4で止めた。一回に太田の犠飛で先制し、二回は渡部の安打に失策が絡んで1点追加。九里は要所を締め、5回1失点で4勝目。継投でかわし、マチャドが13セーブ目。ソフトバンクは大津が6回2失点で初黒星。