元内閣官房副長官補の兼原信克氏と神田外語大の阪田恭代教授が１９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、日韓首脳会談について議論した。会談が、１４、１５日の米中首脳会談の直後に行われたことに関し、兼原氏は「日韓米を分断するのが、中国外交だ。日韓でしっかり米国を支えていかないと、中国を抑えきれない」と述べた。阪田氏は、トランプ米大統領の外交姿勢を日韓ともに懸念していることが両国の結束を促してい