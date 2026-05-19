ソフトバンクの育成左腕・アルメンタが19日のファーム・リーグ阪神戦で、4回を3安打2四球1失点の投球をみせた。初回に先制点を許したが、しり上がりに調子を上げ、3回には井坪、小野寺、浜田から3者連続三振を奪った。直球の最速は155キロ。5三振を奪った。「初回は真っすぐを多く投げすぎて点を取られましたが、2回以降は変化球をより多く交ぜて抑えることができた」と振り返った。次の支配下昇格の筆頭候補でもある。昇