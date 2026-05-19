「物価の優等生」が再び最高値に。【写真を見る】ゆずの香りがするたまごに…“メレンゲTKG”人気のたまごかけごはん専門店農林水産省の調査によると、卵の価格が1パック平均309円と過去最高値に。さらに、鶏もも肉も最高値を更新です。たまごと鶏肉のダブル高騰たまご食べ放題の店は…シンプルだけど、無限の可能性を秘めた「たまごかけごはん」、略してTKG。この日、東京・吉祥寺にあるたまごかけごはん専門店「吉祥寺TKG