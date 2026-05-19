「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）中日が２連敗。先発の金丸は５回１０安打４失点で４敗目（３勝）を喫した。初回２死二塁で佐藤輝に左前タイムリーを許し失点。三回１死一塁では佐藤輝に右中間２ランを被弾した。五回にも１点を失った。打線は０−３の三回に反撃。３四死球で満塁とし、石伊が右翼線に２点二塁打を放った。なおも無死満塁としたが後が続けず、２死満塁で大島の代打・カリステが遊飛