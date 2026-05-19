栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる夫婦が凶器を事前に準備して、少年らに渡したとみられることが分かりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人は5月14日、栃木県上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。竹前容疑者夫婦は、移動に使うための高級外車を少年らに渡したとみられてい