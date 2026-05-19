アミュプラザ長崎新館にある、「エディオン アミュプラザ長崎店」。 最新家電をはじめ、スマートフォンやおもちゃ、さらにリフォームまで幅広く取り扱う家電量販店です。 （エディオン アミュプラザ長崎店 菅 裕磨 さん） 「これから梅雨の時期に入るので、除湿機やサーキュレーターなど、湿気対策の商品を探されるお客様が増えています」 エディオン アミュプラザ長崎店の「梅雨対策グッズ