雲ひとつない青空の下、砂浜で愛を誓いました。 五島市のビーチで、オリジナルの結婚式が執り行われました。 柔らかな潮風が通り抜ける、穏やかな砂浜。 五島市の香珠子ビーチで16日、「ハレの日」を迎えた新郎の森嵜 渓登さんと新婦の友李花さん。 2人は去年、東京から移住し「自分たちが暮らす場所で大切な人を迎えたい」と、五島での挙式を選んだそうです。 式をプロデュースしたのは、