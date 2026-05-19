俳優の室龍太が19日、都内で行われた朗読劇シリーズ・VISIONARY READING「手紙」公開ゲネプロと囲み取材会に登壇。ラブレターズ・溜口佑太朗とのコントを熱望した。【集合ショット】役衣装で登場！笑顔で手をふる五関晃一＆室龍太ら今作は、「映像で、朗読劇が、物語が、動き出す。」をコンセプトとする朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」の第3弾。あす20日から24日まで東京・よみうり大手町ホールで上演される。原作は東