今年2月に還暦を迎えた小泉今日子。それを記念した全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』が、5月10日沖縄で千秋楽を迎えた。【写真】小泉今日子の還暦ライブで舞った「戦争反対」の銀テープ「1982年に『私の16才』でデビュー。以降“キョンキョン”の愛称で親しまれ、『なんてったってアイドル』や『あなたに会えてよかった』といった、数々のヒット曲を世に送り出してきました。今回のツアーを終えた後