＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】上半身とのギャップがすごい“ほっそり美脚”身長185センチ、体重150キロを超える長身巨漢力士が土俵に登場。その圧倒的な上半身のボリュームとは対照的な「ほっそり美脚」にファンの熱視線が注がれ「上半身とのギャップが」「癖になるフォルム」など驚きの声が上がる一幕があった。注目のシーンは序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）が序ノ口十枚目・京の里（伊勢